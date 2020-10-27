50-летняя Ума Турман закрутила роман с архитектором
Фото: East News
Ума Турман встретила новую любовь, сообщает портал Page Six.. Издание рассказало, что 50-летняя актриса встретила архитектора Питера Саббета на пляже в городке Хэмптон, куда перебралась весной, чтобы переждать пандемию.
Во время первой встречи мужчина не признал в незнакомке голливудскую актрису и попросил ее присмотреть за собакой, пока сам недолго поплавает. Турман согласилась, так завязалось их знакомство. И уже несколько месяцев влюбленные неразлучны и даже подыскивают новый дом, чтобы жить вместе. «Они сильно влюблены», — уточняют инсайдеры.
Фото: Getty Images
Сначала окружению Турман и Саббета их отношения показались интрижкой, но после их чувства переросли в настоящий страстный роман.
Ума Турман пережила два развода: с первым мужем Гэри Олдменом (брак длился два года) и со вторым — Итаном Хоуком, от которого родила дочь Майю и сына Левона. После второго брака у актрисы был продолжительный роман с миллионером Арпадом Бюссоном. У них растет 8-летняя дочь Розалинд.
Фото и видео: Instagram Умы Турман, Getty Images, East News
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