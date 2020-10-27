50-летняя Ума Турман закрутила роман с архитектором

Сначала окружению Турман и Саббета их отношения показались интрижкой, но после их чувства переросли в настоящий страстный роман.

Ума Турман пережила два развода: с первым мужем Гэри Олдменом (брак длился два года) и со вторым — Итаном Хоуком, от которого родила дочь Майю и сына Левона. После второго брака у актрисы был продолжительный роман с миллионером Арпадом Бюссоном. У них растет 8-летняя дочь Розалинд.