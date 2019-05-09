50-летняя Рене Зеллвегер рассталась с музыкантом Дойлом Брэмхоллом

Голливудская актриса Рене Зелвегер рассталась с бойфрендом – 51-летним музыкантом Дойлом Брэмхоллом. Их отношения начались семь лет назад, а теперь, похоже, влюбленные расстались, сообщает таблоид RadarOnline.
Как сообщил изданию источник, близкий к паре, Дойл отправился в турне с Эриком Клэптоном, а Рене снимается в Лос-Анджелесе. Вместе актриса и музыкант больше не живут.
Последние несколько лет Рене Зелвегер редко появлялась на публике – она сильно комплексовала из-за внешности. Однако в 2016 году на экраны вышла третья серия фильма «Бриджит Джонс». После того, как оскароносная актриса сделала пластику, таблоиды пестрели заголовками: «Зеллвегер утратила индивидуальность», «Рене постарела на 10 лет», «Она изменилась до неузнаваемости» и подобными. Одним словом, пресса не была с ней ласкова.
Актриса не признавала, что прибегала к услугам хирургов, но доказательства не требовались. Зеллвегер терпела нападки и уверяла, что выглядит иначе, потому что сама стала другой – спокойной и счастливой: «Мне нравится, что изменения так заметны. Раньше я жила в таком графике, при котором было невозможно ухаживать за собой. Теперь я выгляжу умиротворенно». Фанаты Рене всегда желали ей счастья и хотели видеть ее матерью. Однако актриса заявила, что иметь наследников необязательно. «Любая женщина должна иметь право выбора. Главный приоритет - собственная воля. Наличие мужа и детей не единственное условие счастья», - сказала она несколько лет назад.
Фото: I90/ Global Look press
Рене в разное время встречалась с самыми завидными холостяками Голливуда: с Брэдли Купером и с Джимом Кэрри. Зеллвегер замужем была однажды: в 2005 году она дала супружеские клятвы музыканту Кенни Чесни, но уже через четыре месяца они развелись. Последние семь лет она состояла в отношениях с Дойлом Брэмхоллом, но теперь и их роман окончен.
Текст: Галина Нежнева
Фото: ImagePressAgency/face to face, Billy Bennight, Mayer/face to face, Dave Starbuck/Geisler-Fotopress, Universal Pictures, Jack Abuin, imago stock&people, Nasser Berzane, Panoramic, MediaPunch/face to face, Nancy Kaszerman, I90/ Global Look Press
Видео: youtube.com/ Nicki Swift
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