50-летняя Рене Зеллвегер рассталась с музыкантом Дойлом Брэмхоллом

Голливудская актриса Рене Зелвегер рассталась с бойфрендом – 51-летним музыкантом Дойлом Брэмхоллом. Их отношения начались семь лет назад, а теперь, похоже, влюбленные расстались, сообщает таблоид RadarOnline.

Как сообщил изданию источник, близкий к паре, Дойл отправился в турне с Эриком Клэптоном, а Рене снимается в Лос-Анджелесе. Вместе актриса и музыкант больше не живут.

Последние несколько лет Рене Зелвегер редко появлялась на публике – она сильно комплексовала из-за внешности. Однако в 2016 году на экраны вышла третья серия фильма «Бриджит Джонс». После того, как оскароносная актриса сделала пластику, таблоиды пестрели заголовками: «Зеллвегер утратила индивидуальность», «Рене постарела на 10 лет», «Она изменилась до неузнаваемости» и подобными. Одним словом, пресса не была с ней ласкова.