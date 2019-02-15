48-летняя Анита Цой похвасталась шикарным букетом и романтическим свиданием с мужем на фоне слухов о расставании с ним

В конце минувшего года популярная певица Анита Цой стала героиней шоу «Секрет на миллион» и призналась Лере Кудрявцевой, что живет с 61-летним топ-менеджером «Роснефти» Сергеем Петровичем Цоем гостевым браком. Сразу после этого всегда боровшаяся со своим телом артистка заметно поправилась и сообщила, что она не стремится больше быть худой. Связав эти два факта, многие сделали вывод: Цой рассталась с мужем.

«С Днем влюбленных, любимые! Будьте счастливы! #АнитаЦой #деньвлюбленных #твоя_А #lovestory», — написала накануне звезда, разместив романтическое видео в своем Instagram.

«Какая вы красивая пара! Любви бесконечной! Счастья, заботы и доброты!!!», «Аниточка, поздравляем Вас и Сергея Петровича с Днем святого Валентина! Желаем бесконечного моря любви и счастья», «Желаю счастья и любви!!! Такие милые», «Вы счастливая пара, столько лет в месте, вы пример для подражания», «Очень красивые, а глазки горят как в 18 лет....счастья на долгие года!!!!!», «Поздравляю Вас с таким замечательным праздником ! Только вот фотографию хотелось бы увидеть вчерашнюю», — пишут поклонники.

В «сториз» Анита Цой похвасталась цветами и романтическим свиданием, которое устроил ей супруг после съемок.