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4700 звонков, 600 сообщений и «фейковая» беременность: девушка планировала взять измором бывшего парня и его новую пассию

38-летнюю австралийку, морально изматывающую своего экс-партнера и его новую девушку, ждут долгие дни тюремного заключения и дальнейшие разборки с правоохранительными органами.

Безусловно расставание никому не идет на пользу. Грустно осознавать, что человек, которому вы еще недавно могли заменить целый мир, вдруг охладел к вам и нашел себе новый объект увлечения.

Не смогла с этим смириться и 38-летняя женщина Австралии, имеющая трехмесячного ребенка на руках. По сообщениям издания Daily Mail, около года обиженная женщина караулила своего бывшего кавалера возле его дома, рассказывала ему о мнимой беременности и грозилась рассказать полиции о том, что стала жертвой домашнего насилия в то время, когда проживала вместе с ним. Мужчине пришлось даже сменить место жительство, однако его бывшая нашла его и там, продолжив мстить за разбитое сердце. Она отправила целых 687 сообщений новой избраннице своего кавалера с просьбами оставить в покое якобы отца ее ребенка, несколько раз пробиралась в их новое жилище и устраивала там разгром, попутно названивая «эксу» и призывая его не оставлять ребенка без отца. 4700 звонков в общей сложности пришлось выдержать мужчине, пока, наконец, его терпение не лопнуло.

В конце концов неугомонную нарушительницу поймали полицейские и теперь ей некогда будет сыпать угрозами и устраивать разборки: до апреля 2020 года обиженная дама будет находиться в тюрьме и думать над тем, как ей дальше строить свою личную жизнь. Женщине нужно будет держаться как можно дальше от бывшего, если, конечно, она снова не хочет оказаться за решеткой.

Текст: Юлия Кальницкая

Фото: vostock-photo

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