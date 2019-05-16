47-летняя Лера Кудрявцева рассказала о прелестях жизни с молодым мужем

Телеведущая Лера Кудрявцева решилась на откровение: она рассказала подписчикам в Instagram о прелести разницы в возрасте между супругами. Она отметила, если бы ей было 20 лет, она бы давно развелась, а сейчас именно возраст и мудрость помогают сохранять крепкие отношения с мужем. Напомним, третий супруг Леры – хоккеист Игорь Макаров моложе нее на 16 лет.
«Ща вам расскажу все прелести разницы в возрасте. Не ревную, не истерю, молча смываю засохшую зубную Пасту в раковине, на вопрос «а можно пойду потусить?» с радостью говорю «можно «предвосхищая как одна раскинусь на постели в позе звездочки с любимым сериалом. Если бы мне было лет 20 мы развелись бы наверное через пару месяцев. А тут такая петрушка, что придраться не к чему. Свобода и жирная жена рядом шуршит по дому, работает и иногда бурчит. Самое страшное слово для мужа - дряблый. Если он не сходил один день в спорт зал, считает себя дряблым. Ну на самом деле дряблая конечно я, но ему это знать не обязательно, поэтому дряблый он. К чему это я все? С появлением Машки как-то все изменилось и так стало на многие вещи наплевать. У меня есть дети, есть муж и мои друзья. Только это важно, а остальное суета и напускное и пыль», - написала Лера (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).
«Конечно без истерик и с любовью», - поддержала Эвелина Бледанс, у которой последний муж тоже был на 13 лет моложе.
«Лерочка, какие точные слова! Ты – замечательная», «правильно, нужно жить настоящим», «и правильно. Живите сегодняшним днём. И ничего нет важнее кроме доченьки», - отметили подписчики. Однако нашлись и те, кто спросил: «а что будет, когда ваш возраст перейдет за… не задумывались?». На это Кудрявцева ответила, что не задумывалась.
Напомним, Лера Кудрявцева вышла замуж за Игоря Макарова в 2013 году. В августе 2018-го у них родилась дочь Мария. От первого брака с барабанщиком «Ласкового мая» у Леры есть 29-летний сын Жан.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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