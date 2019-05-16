47-летняя Лера Кудрявцева рассказала о прелестях жизни с молодым мужем

«Конечно без истерик и с любовью», - поддержала Эвелина Бледанс, у которой последний муж тоже был на 13 лет моложе.

«Лерочка, какие точные слова! Ты – замечательная», «правильно, нужно жить настоящим», «и правильно. Живите сегодняшним днём. И ничего нет важнее кроме доченьки», - отметили подписчики. Однако нашлись и те, кто спросил: «а что будет, когда ваш возраст перейдет за… не задумывались?». На это Кудрявцева ответила, что не задумывалась.