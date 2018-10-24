47-летний Владимир Епифанцев наконец согласился дать жене развод

Владимир Епифанцев и Анастасия Веденская не жили вместе уже три года, однако актер не хотел разводиться с супругой — то из банальной лени, то подумывая вновь завоевать ее сердце. Однако в прошлом году в жизни Владимира появилась другая девушка, и недавно он все-таки решил официально оформить развод с Анастасией.

«В своем решении они уверены, пути назад точно нет. Поэтому через месяц им останется только забрать официальный документ. Артисты прожили вместе одиннадцать лет. Несмотря на разрыв, сейчас они сообща воспитывают сыновей — 13-летнего Гордея и 9-летнего Орфея», — рассказали журналу StarHit в окружении пары.