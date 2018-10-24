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47-летний Владимир Епифанцев наконец согласился дать жене развод

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Анастасия Веденская и Владимир Епифанцев

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По слухам, актер собирается сделать предложение руки и сердца новой возлюбленной, поэтому наконец согласился развестись с экс-супругой Анастасией Веденской.

Владимир Епифанцев и Анастасия Веденская не жили вместе уже три года, однако актер не хотел разводиться с супругой — то из банальной лени, то подумывая вновь завоевать ее сердце. Однако в прошлом году в жизни Владимира появилась другая девушка, и недавно он все-таки решил официально оформить развод с Анастасией.

«В своем решении они уверены, пути назад точно нет. Поэтому через месяц им останется только забрать официальный документ. Артисты прожили вместе одиннадцать лет. Несмотря на разрыв, сейчас они сообща воспитывают сыновей — 13-летнего Гордея и 9-летнего Орфея», — рассказали журналу StarHit в окружении пары.

После подписания бумаг Веденская планирует купить дом в Подмосковье. «Настя давно о нем мечтала, — сообщил в том же интервью Анатолий, друг артистки. — Собирается потратить на недвижимость около 20 миллионов рублей. Так как у самой таких денег нет, Настя обратилась в агентство за займом. Экс-супруг в этом деле ей не помогает. Как только все будет готово, она с сыновьями незамедлительно туда переедет».

Тем временем Владимир довольно часто выводит новую возлюбленную по имени Юлия в свет (на днях они вместе появились на премьере «Несокрушимого»), постоянно публикует снимки с ней и даже, по слухам, собирается жениться — уже в третий раз.

Фото и видео: Instagram, vk,com, пресс-служба

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