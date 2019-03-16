45-летняя Юлия Высоцкая и 81-летний Андрей Кончаловский откровенно рассказали о своей любви

В интервью главному редактору Tatler Ксении Соловьевой мэтр отечественного кино поделился своим видением любви: «Любовь – это знание. Только с годами узнаешь разные стороны человека, с которым связал жизнь, и иногда даже невыносимые стороны становятся дорогими – это залог настоящей духовной связи между людьми. Знание и приятие всех ипостасей любимого человека, всех его возрастов, весь бесконечный, многогранный образ человека в его развитии». Андрей Сергеевич отметил, что до сих пор знакомится с любимой супругой, несмотря на то, что знает ее с ее пятилетнего возраста: «Все ее состояния – девочки, подростка, девушки, молодой женщины и, наконец, матери двух моих детей – они все стоят перед моим взором. И это знание не отдельных сторон личности, а всеобъемлющее – то, что я сегодня могу назвать любовью».