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45-летняя Юлия Высоцкая и 81-летний Андрей Кончаловский откровенно рассказали о своей любви

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Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский

Фото: Instagram Юлии Высоцкой
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Супруги дали интервью, в котором рассказали о своих отношениях.

45-летняя Юлия Высоцкая и 81-летний Андрей Кончаловский счастливы в браке более двадцати лет. Несмотря на 36-летнюю разницу в возрасте, актриса и режиссер демонстрируют семейную идиллию, а их отношения являются примером для многих пар. Не так давно стало известно, что Юлия и Андрей Сергеевич обвенчались. Несколько часов назад Высоцкая опубликовала в Instagram нежную фотографию с любимым мужем, сделанную специально для нового номера журнала Tatler. «Что главное для вас в мужчине? Чувство юмора! Ну и очки)», — написала актриса в подписи к снимку. Многочисленные подписчики отметили, что на фотографии Юлия и Андрей Сергеевич светятся от переполняющих их чувств друг к другу.

В интервью главному редактору Tatler Ксении Соловьевой мэтр отечественного кино поделился своим видением любви: «Любовь – это знание. Только с годами узнаешь разные стороны человека, с которым связал жизнь, и иногда даже невыносимые стороны становятся дорогими – это залог настоящей духовной связи между людьми. Знание и приятие всех ипостасей любимого человека, всех его возрастов, весь бесконечный, многогранный образ человека в его развитии». Андрей Сергеевич отметил, что до сих пор знакомится с любимой супругой, несмотря на то, что знает ее с ее пятилетнего возраста: «Все ее состояния – девочки, подростка, девушки, молодой женщины и, наконец, матери двух моих детей – они все стоят перед моим взором. И это знание не отдельных сторон личности, а всеобъемлющее – то, что я сегодня могу назвать любовью».

Больше об этой красивой паре вы можете прочитать здесь.

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Текст: Наталья Емельянова

Фото и видео: instagram

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