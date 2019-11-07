45-летний Марат Башаров готовит для бывшей жены праздник в Армении

В отношениях Марата Башарова и покинувшей его супруги — длительная оттепель. На данный момент артист ждет ее и сына в столице Армении, готовит сюрприз.

«Завтра прилетит моя супруга с сыном, ибо завтра у нее день рождения. Мы отмечаем его в Ереване», — цитирует его слова агентство «Новости-Армения».

Пока Марат развлекает себя как может: сходил на концерт группы Jamiroquai, хотя приехал премьеру фильма Арсена Агаджаняна «Я подарю тебе победу».