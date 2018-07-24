37-летняя легендарная теннисистка Мартина Хингис вышла замуж за спортивного врача

Титулованная швейцарская теннисистка Мартина Хингис вышла замуж во второй раз. Ее избранником стал врач сборной Швейцарии в Кубке Федерации Харальд Лиманн. Спортсменка опубликовала в своем Instagram красивое фото с новоиспеченным супругом и написала, что очень счастлива.

До свадьбы Мартина и Харальд встречались два года. Теннисистка уже была ранее замужем за молодым французским жокеем Тибо Ютеном. Но этот брак распался через три года — Хингис неоднократно изменяла мужу.