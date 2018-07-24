37-летняя легендарная теннисистка Мартина Хингис вышла замуж за спортивного врача

Титулованная швейцарская теннисистка Мартина Хингис вышла замуж во второй раз. Ее избранником стал врач сборной Швейцарии в Кубке Федерации Харальд Лиманн. Спортсменка опубликовала в своем Instagram красивое фото с новоиспеченным супругом и написала, что очень счастлива.
До свадьбы Мартина и Харальд встречались два года. Теннисистка уже была ранее замужем за молодым французским жокеем Тибо Ютеном. Но этот брак распался через три года — Хингис неоднократно изменяла мужу.
Мартина Хингис — 25-кратная победительница турниров «Большого шлема» (пять из них — в одиночном разряде, 14 — в парном и еще 7 — в смешанном). Швейцарка дважды уходила из спорта из-за травм, но в 2002-м и 2007-м возвращалась на корт. Однако, не сумев добиться былых успехов в одиночном разряде, она сосредоточилась на игре в паре и миксте. 28 октября 2017 года в Сингапуре во время итогового чемпионата Хингис объявила о том, что завершает карьеру.
Фото: MANUEL GEISSER, Li Ga, imago sportfotodienst / Global Look Press, пресс-служба, Instagram