logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

37-летняя легендарная теннисистка Мартина Хингис вышла замуж за спортивного врача

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 8

Мартина Хингис и Харальд Лиманн

Arrows-left
Arrows-right
Reload
На днях в роскошном швейцарском отеле состоялась свадьба теннисистки Мартины Хингис и ее возлюбленного, 38-летнего спортивного врача Харальда Лиманна.

Титулованная швейцарская теннисистка Мартина Хингис вышла замуж во второй раз. Ее избранником стал врач сборной Швейцарии в Кубке Федерации Харальд Лиманн. Спортсменка опубликовала в своем Instagram красивое фото с новоиспеченным супругом и написала, что очень счастлива.

До свадьбы Мартина и Харальд встречались два года. Теннисистка уже была ранее замужем за молодым французским жокеем Тибо Ютеном. Но этот брак распался через три года — Хингис неоднократно изменяла мужу.

Мартина Хингис — 25-кратная победительница турниров «Большого шлема» (пять из них — в одиночном разряде, 14 — в парном и еще 7 — в смешанном). Швейцарка дважды уходила из спорта из-за травм, но в 2002-м и 2007-м возвращалась на корт. Однако, не сумев добиться былых успехов в одиночном разряде, она сосредоточилась на игре в паре и миксте. 28 октября 2017 года в Сингапуре во время итогового чемпионата Хингис объявила о том, что завершает карьеру.

Фото: MANUEL GEISSER, Li Ga, imago sportfotodienst / Global Look Press, пресс-служба, Instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Новости партнеров
Это интересно
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«При детях груди оголяете!»: пользователи Сети возмущены топлес-снимками Полины Дибровой
Смело! Глюк'оZa показала лишнее в откровенном купальнике
«Засохшая старушка»: Яну Рудковскую жестко раскритиковали за откровенный вырез на платье
Максим Виторган засветил округлившийся живот Ксении Собчак в «бабушкиной» ночнушке
Ольга Бузова продемонстрировала изящные изгибы своего тела в модной фотосъемке
«Я узнала о разводе по SMS»: Ирина Грудинина об изменах мужа, его любовнице-«ангеле» и ссоре сыновей