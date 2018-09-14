37-летний Алексей Чадов перестал скрывать молодую возлюбленную

О новых отношениях Алексея Чадова СМИ сообщали не раз. Однажды его даже застукали с новой возлюбленной на премьере фильма «Улетный экипаж», однако тогда фотографироваться с ней он отказался. На этот раз все официально: бывший супруг Агнии Дитковските перестал скрывать, что встречается с моделью из Казани.
29-летняя модель Лейсан Галимова сопровождала актера на презентации канала ТВ-3 в московском Международном доме музыки. На этот раз они не избегали фотокамер и, по сообщениям инсайдеров, выглядели весьма счастливыми.
Напомним, что Алексей Чадов развелся с матерью его сына Федора, актрисой Агнией Дитковските, в 2015 году. С тех пор он называл себя «занятым холостяком».
Фото: instagram