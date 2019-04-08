35-летняя Алсу поссорилась с мужем из-за измен и равнодушия?

Певица Алсу и бизнесмен Ян Абрамов — идеальная пара: они выглядят гармонично друг с другом, в браке уже 13 лет, у них растут трое очаровательных детишек. Но время от времени поклонники певицы начинают беспокоится: все ли в порядке у их любимицы.

Пост, который появился недавно в блоге звезды, заставил поволноваться особо впечатлительных. «Тебе будет грустно долгое время, а потом тебе будет все равно, и это лучшее чувство в мире. Не знаю, согласна ли я с этим убеждением Вуди Аллена... возможно, равнодушие печальнее», — написала она.