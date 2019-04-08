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35-летняя Алсу поссорилась с мужем из-за измен и равнодушия?

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Алсу

Фото: Instagram Алсу
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Директор певицы Алсу прокомментировал слухи о проблемах в ее семье.

Певица Алсу и бизнесмен Ян Абрамов — идеальная пара: они выглядят гармонично друг с другом, в браке уже 13 лет, у них растут трое очаровательных детишек. Но время от времени поклонники певицы начинают беспокоится: все ли в порядке у их любимицы.

Пост, который появился недавно в блоге звезды, заставил поволноваться особо впечатлительных. «Тебе будет грустно долгое время, а потом тебе будет все равно, и это лучшее чувство в мире. Не знаю, согласна ли я с этим убеждением Вуди Аллена... возможно, равнодушие печальнее», — написала она.

Учитывая то, что Алсу давно не публиковала совместные фото с мужем, многие забеспокоились: все ли в порядке в ее семье. В Сети поползли слухи.

Директор певицы Сергей Фадеев прокомментировал слухи: «Как я могу комментировать домыслы? Это бред!» — ответил он на вопрос корреспондента «Комсомольской правды».

Сейчас Алсу воспитывает троих детей — 11-летнюю Сафину, 9-летнюю Микеллу и полуторагодовалого Рафаэля. Она вышла замуж за Яна Абрамова в 2006 году и, судя по ее высказываниям в прессе, счастлива в браке.

Больше информации о певице ищите здесь.

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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