35-летний Александр Гудков встречается со стилистом и бьюти-редактором

Александр Гудков так давно не выходил ни с кем из девушек в свет, что некоторые поклонники даже начали подозревать, что шоумен и автор скандальных клипов Филиппа Киркорова «играет за другую команду». Однако сплетники оказались неправы — выяснилось, что Александр уже несколько лет встречается со стилистом и бьюти-редактором Марией Чекалиной.

«Они давно вместе, но зачем афишировать, — рассказали журналу StarHit в окружении пары. — Познакомились на одной из рабочих съемок. Оба невозможные креативщики. Сначала дружили, потому что нашли точки соприкосновения, а потом это переросло в нечто большее».