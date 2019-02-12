logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

35-летний Александр Гудков встречается со стилистом и бьюти-редактором

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 9

Мария Чекалина и Александр Гудков

Arrows-left
Arrows-right
Reload
Шоумен и юморист уже несколько лет скрывает роман с Марией Чекалиной.

Александр Гудков так давно не выходил ни с кем из девушек в свет, что некоторые поклонники даже начали подозревать, что шоумен и автор скандальных клипов Филиппа Киркорова «играет за другую команду». Однако сплетники оказались неправы — выяснилось, что Александр уже несколько лет встречается со стилистом и бьюти-редактором Марией Чекалиной.

«Они давно вместе, но зачем афишировать, — рассказали журналу StarHit в окружении пары. — Познакомились на одной из рабочих съемок. Оба невозможные креативщики. Сначала дружили, потому что нашли точки соприкосновения, а потом это переросло в нечто большее».

Действительно, в микроблогах обоих время от времени появляются совместные милые снимки, но о серьезном развитии отношений, судя по всему, пока говорить рано. Впрочем, не так давно в одном из интервью Гудков признался, что мечтает наконец создать семью и завести детей: «Слишком много у меня крестников, а своих пока нет. Поэтому надо успевать, а то скоро буду «старородящей».

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Текст: Мария Мельникова

Фото: Instagram

Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Когда я была толстой и всем нравилась»: Юлия Снигирь удивила поклонников старой фотографией
«Глаза горят у обоих»: Собчак и Богомолов провели вместе уикенд в Париже
«Я позволяла себе то, что не должна позволять жена и мать»: Алена Бабенко рассказала о крахе своего брака
«Рвусь на британский флаг»: поклонники утешают Максима Виторгана в день годовщины брака с Ксенией Собчак
Светлана Зейналова повышает голос на особенную дочь: «Никогда не думала, что мне придется на кого-то кричать»
Татьяна Васильева призналась, что обеспечивает взрослого сына, помогает дочери и платит алименты бывшей невестке