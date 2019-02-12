35-летний Александр Гудков встречается со стилистом и бьюти-редактором

Александр Гудков так давно не выходил ни с кем из девушек в свет, что некоторые поклонники даже начали подозревать, что шоумен и автор скандальных клипов Филиппа Киркорова «играет за другую команду». Однако сплетники оказались неправы — выяснилось, что Александр уже несколько лет встречается со стилистом и бьюти-редактором Марией Чекалиной.
«Они давно вместе, но зачем афишировать, — рассказали журналу StarHit в окружении пары. — Познакомились на одной из рабочих съемок. Оба невозможные креативщики. Сначала дружили, потому что нашли точки соприкосновения, а потом это переросло в нечто большее».
Действительно, в микроблогах обоих время от времени появляются совместные милые снимки, но о серьезном развитии отношений, судя по всему, пока говорить рано. Впрочем, не так давно в одном из интервью Гудков признался, что мечтает наконец создать семью и завести детей: «Слишком много у меня крестников, а своих пока нет. Поэтому надо успевать, а то скоро буду «старородящей».
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Текст: Мария Мельникова
Фото: Instagram