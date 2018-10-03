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33-летняя Ольга Серябкина встречается с 21-летним сыном Макса Фадеева?

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Макс Фадеев с сыном Саввой

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На днях солистку группы Serebro видели в одном из московских супермаркетов с сыном ее продюсера. При этом молодой человек младше девушки на 12 лет.

Поклонники подозревают, что Ольга Серябкина закрутила роман с юным Саввой Фадеевым, единственным ребенком продюсера Макса Фадеева. Пару недавно видели вместе в супермаркете, причем, по словам очевидцев в соцсетях, Ольга и Савва вели себя совсем не по-дружески.

Любопытно, что Ольга уже успела прокомментировать слухи, но весьма неоднозначно: она почему-то назвала Савву родственником и на фото, которое прикрепила к своему посту, показала язык. «Мое лицо, когда сходила в магаз с родственником, устроила там дестрой в виде катания в тележке, а сегодня узнаешь, что вас записали в пару))) Goddamn», — заявила Серябкина.

Известно, что Савва Фадеев увлекается фотографией и уже осуществлял профессиональную фотосессию для трио Serebro. Для юноши съемка стала своеобразным дебютом. «И все это сфоткал Савва Фадеев! Люблю тебя!» — признавалась в микроблоге Ольга Серябкина.

Фото и видео: Instagram

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