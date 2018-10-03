33-летняя Ольга Серябкина встречается с 21-летним сыном Макса Фадеева?

Поклонники подозревают, что Ольга Серябкина закрутила роман с юным Саввой Фадеевым, единственным ребенком продюсера Макса Фадеева. Пару недавно видели вместе в супермаркете, причем, по словам очевидцев в соцсетях, Ольга и Савва вели себя совсем не по-дружески.

Любопытно, что Ольга уже успела прокомментировать слухи, но весьма неоднозначно: она почему-то назвала Савву родственником и на фото, которое прикрепила к своему посту, показала язык. «Мое лицо, когда сходила в магаз с родственником, устроила там дестрой в виде катания в тележке, а сегодня узнаешь, что вас записали в пару))) Goddamn», — заявила Серябкина.