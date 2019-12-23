32-летняя Хилари Дафф вышла замуж за отца своей дочери и показала первое свадебное фото
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Фото: EAST NEWS
Актриса и певица Хилари Дафф тайно вышла замуж за своего избранника и отца годовалой дочери Мэтью Кому. В Instagram счастливая жена и мать показала видео и фото со свадьбы.
«Вот», — коротко написала Дафф рядом с фотографией с супругом. «До конца и навсегда», — подписал такой же снимок на своей странице Кома.
Хилари Дафф и Мэтью Кома встречались с января 2017 года. Осенью 2018-го у них родилась общая дочь Бэнкс. О своей помолвке влюбленные объявили весной текущего года. От первого брака с хоккеистом Майком Комри у Хилари есть 7-летний сын Лука.
Хилари Дафф прославилась после съемок в молодежном сериале компании Disney «Лиззи Магуайер», фильмах «Оптом дешевле», «История Золушки» и других. Также Дафф записывает музыкальные диски и выпускает свою линию одежды и парфюмерии.
Фото и видео: East News, Instagram
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