31-летняя Ольга Зуева резко прокомментировала вопрос о свадьбе с Данилой Козловским

Данилу Козловского и Ольгу Зуеву считают одной из самых гармоничных пар российского кино. Впервые об их романе заговорили в 2015 году. Осенью 2018 года на пальце режиссера заметили внушительных размеров кольцо, но сообщений о свадьбе за этим пока не последовало. Поклонники пары в предвкушении.
Однако Ольгу излишний интерес к этому аспекту ее жизни, по всей видимости, раздражает. В комментариях к недавнему посту она дала понять, что не стоит допытываться о деталях ее отношений с возлюбленным.
На не слишком корректный вопрос поклонницы «Когда вы уже поженитесь или разойдетесь?» звезда ответила с раздражением: «Жениться и разводиться скорее про таких, как вы».
Обидевшись, подписчица заметила, что просто неудачно пошутила, предположив, что в таком тоне обычно отвечают женщины, для которых вопрос замужества — больная тема. «Для вас больная, если вас так интересуют чужие отношения. Мне, например, совсем не интересно замужем вы, или нет», — парировала невеста Козловского.
Действительно, сомнений в том, что Данила испытывает к Ольге теплые чувства, нет — исходя из того, как он рассказывал об их знакомстве, например. «У Оли была опухшая щека из-за проблем с зубом мудрости. Еще ее неудачно постриг парикмахер — у нее была кривая челка. Кроме того, было очень холодно, и она взяла у подруги пальто, которое было в два раза больше, чем надо. Она подготовилась к встрече как надо. Но когда наши взгляды пересеклись, через меня будто разряд тока прошел. Это было что-то уникальное, такое сразу чувствуешь», — говорил он на шоу братьев Верников «2Верник2».
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Текст: Роза Ветрова
Фото: globallookpress