31-летняя Ольга Зуева резко прокомментировала вопрос о свадьбе с Данилой Козловским

Данилу Козловского и Ольгу Зуеву считают одной из самых гармоничных пар российского кино. Впервые об их романе заговорили в 2015 году. Осенью 2018 года на пальце режиссера заметили внушительных размеров кольцо, но сообщений о свадьбе за этим пока не последовало. Поклонники пары в предвкушении.

Однако Ольгу излишний интерес к этому аспекту ее жизни, по всей видимости, раздражает. В комментариях к недавнему посту она дала понять, что не стоит допытываться о деталях ее отношений с возлюбленным.

На не слишком корректный вопрос поклонницы «Когда вы уже поженитесь или разойдетесь?» звезда ответила с раздражением: «Жениться и разводиться скорее про таких, как вы».