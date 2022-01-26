3 типа мужчин, которые точно не изменяют своим возлюбленным
Женщины нередко начинают подозревать своего возлюбленного в связях на стороне из-за неактивной сексуальной жизни. Однако иногда снижение влечения связано с рядом причин. По словам врача-сексолога, президента «Профессионального объединения врачей сексологов» Евгения Кульгавчука, на половое поведение человека влияют как физические, так и психические факторы.
Некоторые люди обладают слабой половой конституцией. В связи с особенностью организма мужчине может быть достаточно секса раз в месяц. «В таких случаях по иронии судьбы женщины обращаются к врачу-сексологу, подозревая мужей в неверности, поскольку у них нет интимной жизни. Или же они обвиняют мужей в том, что не уделяют им должного внимания. А такие мужчины как раз верны, но из-за того, что интимная жизнь им особо-то и не нужна», — уточнил сексолог.
Следующая причина снижения сексуальной активности может крыться в усталости. Такой проблемой страдают замученные трудоголики, положение которых усугубляют ипотека, кричащие и голодные дети, сварливая жена, пишет «Пятый канал». Под натиском рутины мужчина, может, и хотел бы обрести спокойствие в окружении красивой и страстной дамы, но для них это психологически сложно и опасно.
В последнем случае Евгений Кульгавчук отметил примерных семьянинов, которые, несмотря на обстоятельства, не видят смысла в связях на стороне. Они не приемлют предательства, а если захотят другую — уйдут. «Идейные могут сбыть сексуально удовлетворены в браке. И тогда это отличный пример супружеской верности. Конечно, в жизни каждой пары бывают периоды, когда сексуальная часть жизни дезактуализируется. Например, это могут быть болезни. Но в этом случае важно поддерживать друг друга и не искать утешений и отношений на стороне», — отметил специалист.
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