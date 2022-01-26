3 типа мужчин, которые точно не изменяют своим возлюбленным

Женщины нередко начинают подозревать своего возлюбленного в связях на стороне из-за неактивной сексуальной жизни. Однако иногда снижение влечения связано с рядом причин. По словам врача-сексолога, президента «Профессионального объединения врачей сексологов» Евгения Кульгавчука, на половое поведение человека влияют как физические, так и психические факторы.

Некоторые люди обладают слабой половой конституцией. В связи с особенностью организма мужчине может быть достаточно секса раз в месяц. «В таких случаях по иронии судьбы женщины обращаются к врачу-сексологу, подозревая мужей в неверности, поскольку у них нет интимной жизни. Или же они обвиняют мужей в том, что не уделяют им должного внимания. А такие мужчины как раз верны, но из-за того, что интимная жизнь им особо-то и не нужна», — уточнил сексолог.