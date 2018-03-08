28-летний солист группы MBAND Артем Пиндюра удивил признаниями о бывшей жене и требованиями к будущей

Поклонницы группы MBAND наверняка мечтают о мужьях, похожих на солистов популярного коллектива. В откровенном интервью для WMJ.ru 28-летний музыкант Артем Пиндюра рассказал о своем сложном характере и о том, как трудно приходится с ним его девушкам.

Мужчина признался, что в данный момент он одинок и находится в поиске спутницы жизни. Намерения у Артема весьма серьезные, и он точно знает, чего хочет, однако не торопит события. Однажды он уже был женат — с молодой супругой артист расстался в тот же год.

«Самые яркие и искренние отношения у меня были с бывшей женой. Мы начали встречаться, когда мне было 16 лет, в тот период, когда юношеский максимализм зашкаливал. Женился я в 22 года и развелся тоже в 22 года. <...> Просто начался быт. Мы с ней не жили вместе до брака, что, кстати, неправильно. Лучше все-таки съехаться до свадьбы, чтобы понять, твой человек или нет», — рассказал он WMJ.ru.