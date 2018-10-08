21-летняя падчерица Лолиты Милявской рассказала об отношениях с ней

Не все поклонники певицы Лолиты Милявской знают, что у нее есть взрослая падчерица Настя, с которой она давно нашла общий язык. Об отношениях со звездной мачехой рассказала сама Анастасия Иванова в ток-шоу «Звезды сошлись».

По словам девушки, поначалу она и не подозревала, что у ее отца роман с самой Лолитой. Узнав об этом из прессы, она поверила не сразу, но Дмитрий подтвердил услышанное. Настя призналась: она очень нервничала перед первой встречей с певицей, опасаясь, что не сумеет с ней поладить.