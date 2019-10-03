passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

21-летняя Лиза Пескова рассказала, почему скрывает бойфренда

Подробности личной жизни Лизы Песковой известны только ее матери и отцу.

Этим летом светские сплетники вовсю обсуждали скорую свадьбу Лизы Песковой с «бойфрендом-мусульманином». Личность его неизвестна, однако поговаривают, что молодой человек дочери пресс-секретаря президента РФ — один из родственников Рамзана Кадырова. Эту информацию светская львица не комментирует, и сегодня она объяснила, почему.

«С появлением в моей жизни "своего" человека, я перестала говорить на тему отношений со всеми, кроме родителей. Меня очень раздражает, когда в компании, особенно женской (где я иногда нехотя оказываюсь), тема заходит "о парнях/мужчинах/мужиках". Вряд ли по-настоящему счастливые женщины будут обсуждать своих, или еще хуже, чужих мужчин. Хуже этого, наверное, только люди, пытающиеся переплюнуть друг друга в оскорблениях в комментариях. Но, как показывает практика, так считают не все. <...> Честно говоря, я не понимаю людей, обсуждающих свою личную жизнь в кругу друзей и знакомых. Не понимаю тех, кто спрашивает и слушает их советы, особенно в соц. сетях», — написала она в блоге.

Становясь менее интимными, человеческие отношения теряют свою магию, уверена Лиза.

«Со временем я пришла к тому, что действительно важно не выносить сор из избы и не рассказывать о личном никому, даже самому близкому другу или подруге. Очень важно уметь находить решение в личных конфликтных ситуациях тет-а-тет с партнером, аргументировать и признавать свою вину. Конечно, иногда совет человека со стороны просто необходим, но только того, в ком ты можешь быть уверен. А это сейчас большая редкость», — подытожила она.

Согласны?

Фото и видео: instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!