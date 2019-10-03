21-летняя Лиза Пескова рассказала, почему скрывает бойфренда

Этим летом светские сплетники вовсю обсуждали скорую свадьбу Лизы Песковой с «бойфрендом-мусульманином». Личность его неизвестна, однако поговаривают, что молодой человек дочери пресс-секретаря президента РФ — один из родственников Рамзана Кадырова. Эту информацию светская львица не комментирует, и сегодня она объяснила, почему.

«С появлением в моей жизни "своего" человека, я перестала говорить на тему отношений со всеми, кроме родителей. Меня очень раздражает, когда в компании, особенно женской (где я иногда нехотя оказываюсь), тема заходит "о парнях/мужчинах/мужиках". Вряд ли по-настоящему счастливые женщины будут обсуждать своих, или еще хуже, чужих мужчин. Хуже этого, наверное, только люди, пытающиеся переплюнуть друг друга в оскорблениях в комментариях. Но, как показывает практика, так считают не все. <...> Честно говоря, я не понимаю людей, обсуждающих свою личную жизнь в кругу друзей и знакомых. Не понимаю тех, кто спрашивает и слушает их советы, особенно в соц. сетях», — написала она в блоге.

Становясь менее интимными, человеческие отношения теряют свою магию, уверена Лиза.