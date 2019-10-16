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21-летняя Елизавета Пескова рассказала о своем мужчине и скорой свадьбе мечты

Дочь Дмитрия Пескова мечтает о простой и скромной свадьбе.

«На этой неделе дни рождения двух моих любимых мужчин! Мне всегда было намного приятнее что-то готовить, делать сюрпризы и дарить, чем получать... С появлением своего человека пару лет назад я пришла к выводу, что не хочу ничего выставлять в соцсети и обсуждать с друзьями. ⠀ Неприятно осознавать, что в мою личную жизнь будут лезть чужие предположения, абсолютно ни на чем не обоснованные, и вопросы, к тому же я верю в сглаз. ⠀ С правильным человеком изменения в лучшую сторону должны происходить естественным образом. Я сожалею, что институт семьи в наше время потихоньку разваливается, но с детства верю в силу любви и семьи. Для меня брак – союз перед Богом, а никакие не бумажки и росписи. В моём понимании, муж – лучший друг, любовник, наставник. Никогда не понимала людей, которые женятся по расчету – по-моему, это отвратительно. Еще я категорически против масштабных свадебных мероприятий. В моем случае вопрос о формате праздника все еще обсуждается», — написала она в блоге.

Фото и видео: instagram

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