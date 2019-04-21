«20 лет вместе»: Витас с супругой отмечают годовщину

40-летний певец Витас (настоящее имя Виталий Грачев — прим.ред.) — примерный семьянин. В 2006 году артист расстался со статусом холостяка и женился на своей давней возлюбленной Светлане. Несколько часов назад Витас опубликовал новое фото с любимой женщиной: «20 лет вместе».

Многочисленные подписчики поздравили пару с круглой датой и отметили, что супруги очень похожи: «Любви и взаимопонимания на всю жизнь ! ❤️», «Прекрасная семья, прекрасные дети! Дай Вам Бог здоровья и благополучия!», «Вы очень похожи между собой», «Молодцы. Вместе несмотря ни на что! 👍 не разлучил вас ужас шоу- бизнеса, сплетни и весь негатив, что там есть», «Вы классные , ребята!!», «И выглядите так молодо, словно вам по 20 всего☺️».

Напомним, Витас с супругой воспитывают двоих детей — 10-летнюю дочь Аллу и 4-летнего сына Максима. «У нас со Светой настоящая любовь, рука об руку прошли огонь, воду и медные трубы, ведь мой путь становления как артиста был нелегким. Но все преодолели, и сейчас мы как единое целое», – признавался певец в одном из интервью.