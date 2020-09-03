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19-летняя дочь Толкалиной и Кончаловского выходит замуж за 27-летнего программиста

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Любовь Толкалина и Мария Михалкова-Кончаловская

Фото: www.instagram.com/welcometomaria/

Любовь Толкалина показала подписчикам приглашение на свадьбу.

Несколько месяцев назад Любовь Толкалина во время общения с подписчиками заявила, что ее дочь давно за мужем. Но на деле это оказалось не так. 19-летняя дочь актрисы и режиссера Егора Кончаловского выходит замуж за 27-летнего специалиста в сфере IT только 7 сентября.

Об этом тоже рассказала Любовь Толкалина, показав в Instagram приглашение на свадьбу. «А бывают и вот такие утра», — написала счастливая мать.

«Классное утро!», «Поздравляем», «Счастья всем! У вас дочь красавица — вся в маму», — написали Любови в комментариях.

Ранее в интервью Мария призналась, что подтолкнула избранника к свадьбе. Выходя из магазина она ему прямо заявила — должен жениться. Никита согласился и на следующий день сделал любимой предложение. Позже он рассказывал, что прошел «проверку» у отца невесты Егора Кончаловского.

Напомним, Егор и Любовь прожили вместе 20 лет, после чего расстались. Официально мужем и женой они не были. Сейчас режиссер с супругой Марией растит 3-летнего сына Тимура.

Фото и видео: Instagram Любови Толкалиной и Марии Михалковой-Кончаловской

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