19-летняя дочь Толкалиной и Кончаловского выходит замуж за 27-летнего программиста

Несколько месяцев назад Любовь Толкалина во время общения с подписчиками заявила, что ее дочь давно за мужем. Но на деле это оказалось не так. 19-летняя дочь актрисы и режиссера Егора Кончаловского выходит замуж за 27-летнего специалиста в сфере IT только 7 сентября.

Об этом тоже рассказала Любовь Толкалина, показав в Instagram приглашение на свадьбу. «А бывают и вот такие утра», — написала счастливая мать.