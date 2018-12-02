18-летняя любовница Гуфа откровенно рассказала об отношениях с рэпером

Несколько недель назад стало известно, что Кети Топурия и Гуф (настоящее имя Алексей Долматов — прим. ред.) расстались из-за 18-летней любовницы музыканта. Жительница Екатеринбурга Яна Шевцова вмиг приобрела недюжинную популярность. Блондинка призналась в двухлетнем романе с рэпером и заявила о беременности от него, которую пришлось прервать. В недавнем интервью корреспонденту портала StarHit Яна откровенно рассказала об отношениях с 39-летним Гуфом.
Шевцова, не стесняясь, заявила, что по-настоящему любила скандально известного музыканта. Более того, девушка готова простить героя-любовника и начать отношения с ним с чистого листа. «Он умеет ухаживать, он обаятелен. Мы были похожи внутренне, он даже сам говорил об этом. Нам было хорошо вместе — и душой, и телом. Я даже мечтала выйти за него замуж, подарить ему ребенка», — цитирует Яну портал.
Блондинка также коснулась темы интима: «Скажу честно: он был хорош только в постели. Это в нем меня привлекало больше всего. У него очень хороший язык, и он знает, как удовлетворить женщину».
Алексей подарил юной возлюбленный подвеску в виде креста, украшенного бриллиантами, стоимостью полтора миллиона рублей. Стоит отметить, что аналогичное украшение есть и у Кети. Об отношениях с Долматовым Яне также будет напоминать огромный плюшевый медведь.
Фото: vk.com, instagram
Текст: Наталья Емельянова