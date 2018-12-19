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18-летняя экс-любовница Гуфа собралась на «Дом-2» и уже выбрала «жертву» своих чар среди участников

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Яна Шевцова

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Юная екатеринбурженка Яна Шевцова, прославившаяся после короткого романа с 39-летним рэпером Гуфом, в скором времени переедет в Подмосковье — сразу на съемочную площадку реалити-шоу «Дом-2».

Молодая экс-любовница рэпера Гуфа, отношения с которой он не подтвердил, но и не опроверг, заявила, что на днях ей поступило предложение о съемках в реалити-шоу «Дом-2». Девушка не стала долго раздумывать и дала согласие — она уже пакует чемоданы и мечтает о новой любви.

«Я не смотрю «Дом-2», но мне часто на глаза попадались снимки Захара Саленко. Буду бороться за него. Насколько мне известно, сейчас он свободен», — заявила Яна в интервью журналу StarHit.

Напомним, девушка призналась, что после ее публичного рассказа о романе с Гуфом, а затем и о своей беременности, которую она прервала на раннем сроке, между бывшими влюбленными возникло напряжение. По словам Яны, оно даже переросло в угрозы. «Леша говорит, что сделает со мной что-то, но вот что именно — это для меня пока остается загадкой. Поэтому мне нужно как можно быстрее идти на «Дом-2», — поделилась Шевцова в том же интервью.

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Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Vk.com, Instagram

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