18-летняя экс-любовница Гуфа собралась на «Дом-2» и уже выбрала «жертву» своих чар среди участников

Молодая экс-любовница рэпера Гуфа, отношения с которой он не подтвердил, но и не опроверг, заявила, что на днях ей поступило предложение о съемках в реалити-шоу «Дом-2». Девушка не стала долго раздумывать и дала согласие — она уже пакует чемоданы и мечтает о новой любви.
«Я не смотрю «Дом-2», но мне часто на глаза попадались снимки Захара Саленко. Буду бороться за него. Насколько мне известно, сейчас он свободен», — заявила Яна в интервью журналу StarHit.
Напомним, девушка призналась, что после ее публичного рассказа о романе с Гуфом, а затем и о своей беременности, которую она прервала на раннем сроке, между бывшими влюбленными возникло напряжение. По словам Яны, оно даже переросло в угрозы. «Леша говорит, что сделает со мной что-то, но вот что именно — это для меня пока остается загадкой. Поэтому мне нужно как можно быстрее идти на «Дом-2», — поделилась Шевцова в том же интервью.
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Текст: Мария Мельникова
Фото и видео: Vk.com, Instagram