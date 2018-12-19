18-летняя экс-любовница Гуфа собралась на «Дом-2» и уже выбрала «жертву» своих чар среди участников

Молодая экс-любовница рэпера Гуфа, отношения с которой он не подтвердил, но и не опроверг, заявила, что на днях ей поступило предложение о съемках в реалити-шоу «Дом-2». Девушка не стала долго раздумывать и дала согласие — она уже пакует чемоданы и мечтает о новой любви.

«Я не смотрю «Дом-2», но мне часто на глаза попадались снимки Захара Саленко. Буду бороться за него. Насколько мне известно, сейчас он свободен», — заявила Яна в интервью журналу StarHit.