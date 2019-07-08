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18-летняя дочь Веры Брежневой впервые показала американского бойфренда

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Соня Киперман и Вера Брежнева

Фото: Instagram
Снимок Соня Киперман опубликовала в Instagram.

Дочь Веры Брежневой, которая живет и учится в США, разместила в соцсети фото с бойфрендом. Она отметила, что это один из многих снимков из романтической фотосессии.

Парня зовут Мэтт и он оставил под фото емкий комментарий в виде сердечка. Молодой человек Instagram использует неактивно: на его странице всего несколько публикаций.

День рождения Сони

«Очень на маму походишь!!!»,

«Вы – прелесть. счастья вам»,

«Соня, как тебе повезло. Какой красивый молодой человек рядом с тобой. Многие молодые девушки и мечтать о таком спутнике не могут»,

«Какая красивая пара», - отметили подписчики Сони Киперман (орфография, пунктуация и стилистика авторов сохранена, — прим. ред.).

Напомним, Соня этим летом окончила школу и поступила в престижный колледж. Вера Брежнева летала к дочери на выпускной.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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