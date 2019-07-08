18-летняя дочь Веры Брежневой впервые показала американского бойфренда

Дочь Веры Брежневой, которая живет и учится в США, разместила в соцсети фото с бойфрендом. Она отметила, что это один из многих снимков из романтической фотосессии.
Парня зовут Мэтт и он оставил под фото емкий комментарий в виде сердечка. Молодой человек Instagram использует неактивно: на его странице всего несколько публикаций.
«Очень на маму походишь!!!»,
«Вы – прелесть. счастья вам»,
«Соня, как тебе повезло. Какой красивый молодой человек рядом с тобой. Многие молодые девушки и мечтать о таком спутнике не могут»,
«Какая красивая пара», - отметили подписчики Сони Киперман (орфография, пунктуация и стилистика авторов сохранена, — прим. ред.).
Напомним, Соня этим летом окончила школу и поступила в престижный колледж. Вера Брежнева летала к дочери на выпускной.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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