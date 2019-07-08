18-летняя дочь Веры Брежневой впервые показала американского бойфренда

«Очень на маму походишь!!!»,

«Вы – прелесть. счастья вам»,

«Соня, как тебе повезло. Какой красивый молодой человек рядом с тобой. Многие молодые девушки и мечтать о таком спутнике не могут»,

«Какая красивая пара», - отметили подписчики Сони Киперман (орфография, пунктуация и стилистика авторов сохранена, — прим. ред.).

Напомним, Соня этим летом окончила школу и поступила в престижный колледж. Вера Брежнева летала к дочери на выпускной.