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15-летняя фигуристка Алина Загитова очаровала 20-летнего хоккеиста Кирилла Капризова

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Фото из Instagram Алины Загитовой
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Ходят слухи, что олимпийские чемпионы в фигурном катании и хоккее Алина Загитова и Кирилл Капризов проводят вместе все больше времени.

15-летняя Алина Загитова и 20-летний Кирилл Капризов познакомились на Олимпиаде в Пхенчхане, где девушка стала олимпийской чемпионкой в фигурном катании, а юноша завоевал золотую медаль в составе сборной России по хоккею. Говорят, Алина покорила Кирилла с первого взгляда, и пара стала встречаться все чаще.

Как сообщает портал Eg.ru, общие знакомые юных спортсменов даже сочли нужным предупредить о возможном романе их тренеров. Впрочем, неизвестно, как те отреагировали на такую информацию.

Загитова и Капризов тоже пока никак не комментируют слухи о своих романтических отношениях. Однако на днях Кирилл опубликовал совместный снимок с Алиной и ее давней подругой и коллегой по команде Евгенией Медведевой. «Девчонки умницы», — написал парень в своем Instagram.

Фото: Instagram

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