15-летняя фигуристка Алина Загитова очаровала 20-летнего хоккеиста Кирилла Капризова

15-летняя Алина Загитова и 20-летний Кирилл Капризов познакомились на Олимпиаде в Пхенчхане, где девушка стала олимпийской чемпионкой в фигурном катании, а юноша завоевал золотую медаль в составе сборной России по хоккею. Говорят, Алина покорила Кирилла с первого взгляда, и пара стала встречаться все чаще.

Как сообщает портал Eg.ru, общие знакомые юных спортсменов даже сочли нужным предупредить о возможном романе их тренеров. Впрочем, неизвестно, как те отреагировали на такую информацию.