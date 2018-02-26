15-летняя фигуристка Алина Загитова очаровала 20-летнего хоккеиста Кирилла Капризова
15-летняя Алина Загитова и 20-летний Кирилл Капризов познакомились на Олимпиаде в Пхенчхане, где девушка стала олимпийской чемпионкой в фигурном катании, а юноша завоевал золотую медаль в составе сборной России по хоккею. Говорят, Алина покорила Кирилла с первого взгляда, и пара стала встречаться все чаще.
Как сообщает портал Eg.ru, общие знакомые юных спортсменов даже сочли нужным предупредить о возможном романе их тренеров. Впрочем, неизвестно, как те отреагировали на такую информацию.
Загитова и Капризов тоже пока никак не комментируют слухи о своих романтических отношениях. Однако на днях Кирилл опубликовал совместный снимок с Алиной и ее давней подругой и коллегой по команде Евгенией Медведевой. «Девчонки умницы», — написал парень в своем Instagram.
Фото: Instagram