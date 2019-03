15-летняя дочь Константина Меладзе закрутила первый роман

На днях средней дочери композитора и продюсера Константина Меладзе Лии исполнилось 15 лет. Девушка отметила праздник с друзьями и близкими — сам Константин, разумеется, приехал поздравить дочь. Также на мероприятии присутствовал бойфренд девушки — украинский певец и победитель местного шоу «Голос. Дети» Влад Феничко. Пара выложила в микроблоги совместные трогательные фото.

«Цените каждый день, каждый миг проведенный с близкими и любимыми людьми) Пасыки, поверьте, это не сложно просто дарить моменты любимой, а для нее это очень важно», — подписал снимок Влад, а девушка была еще более красноречива: «You’re all mine and I’m not sharing, And it does not matter where I am, I’m yours, You are my happy place, my love» (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.).