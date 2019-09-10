«14 лет назад ты покорила мое сердце»: Денис Клявер нежно поздравил жену с днем рождения и рассказал, за что ее любит

«С днем рождения, моя любовь! 14 лет назад ты покорила мое сердце с первого взгляда. Твоя искренность и душевная теплота! Женственность, красота, доброта и нежность — все это идеально сочетается в тебе. Поверь, это очень ответственно, быть мужем такой женщины. Именно ты вдохновляешь меня быть лучше и сильнее. И нет ничего прекраснее твоих объятий! Счастье видеть радость в твоих глазах! Огромного здоровья тебе, родная. Пусть все твои мечты обязательно сбудутся! Ну и желательно не без моего участия! Люблю тебя», — написал он.