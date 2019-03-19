«10 лет вместе»: Ольга Кабо и Николай Разгуляев отметили годовщину свадьбы и похвастались трогательным поздравлением от сына

В минувший вторник, 19 марта, популярная актриса Ольга Кабо поздравила мужа с годовщиной. «Оля+Коля= 10! 10 лет вместе... #ольгакабо #ялюблюсвоюсемью #оляплюсколя», — написала она под фотографией с бизнесменом Николаем Разгуляевым.
Похвасталась она и поздравлением от шестилетнего сына Виктора: «Такое трогательное поздравление с нашим праздником, с 10-летием со Дня свадьбы от Витюши. Наш СЫН, наше "произведение", наша любовь, наше ВСЕ...»
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram