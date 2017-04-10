25 лет спустя за продолжение сериала, включающего в себя 18 частей, по-прежнему отвечают Дэвид Линч и Марк Фрост, к которым присоединилась Сабрина С. Сазерленд. Помимо старого звездного состава – Кайла МакЛоклана, Шерил Ли, Майкла Онткина, Ричарда Бреймера, Дэвида Духовны – мы увидим Наоми Уоттс, Тима Рота, Аманду Сейфрид, Дженнифер Джейсон Ли, Джеймса Белуши, Монику Беллуччи и других звезд.

Начиная с 15 апреля подписчики «Амедиатеки» смогут посмотреть первые два сезона «Твин Пикса», выходившие на экраны в 1990-1991 годах. Это 30 серий, разбитых на два сезона, оба появятся в HD качестве и новом озвучании, а также будут доступны в оригинале с субтитрами.

«Мы рады расширить наше сотрудничество с одним из основных контент-партнеров - CBS Studios International и привести в Россию самый долгожданный и многообещающий мировой телепроект сезона – возвращение легендарного «Твин Пикса», а также другие новинки и сериалы SHOWTIME, ставшие мировой классикой. 25 лет назад Дэвид Линч и «Твин Пикс» показали всему миру, что сериалы могут быть настоящим кино и жить в поколениях! Мы представим премьеру в «Амедиатеке» и на всех ее платформах одновременно с выходом в США. Смотрите на русском языке или в оригинале вместе с нами!» – прокомментировал Денис Горшков, генеральный директор AMEDIA TV.

Фото: пресс-служба, Кинопоиск