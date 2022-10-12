Злоупотребление кефиром приводит к смерти

Врачи предостерегают от кисло-молочной диеты.

Популярная в последнее время диета, при которой в пищу употребляются только кисло-молочные продукты, получила неожиданную оценку медиков.

Так, диетолог Анастасия Тараско уточняет: методика предполагает не столько диету, сколько голодание, сопровождаемое употреблением кефира. «Резкое ограничение рациона за счет однобокого употребления одного единственного продукта неизбежно приводит организм к стрессу», - считает эксперт.

При этом вес сбрасывается не за счет жиров, а за счет гликогена, который содержится в печени и мышцах. Подобный перекос снижает метаболизм, а при наличии сердечно-сосудистых проблем, язвенной болезни или сахарного диабета может привести к летальному исходу.

ФОТО: East News Russia