Зимой у россиян могут начать выпадать волосы

Трихолог рассказал, как защититься от негативного воздействия перепада температур.

Обычный зимний день городского обитателя - это постоянная смена температурного режима.

Утром из перетопленной квартиры мы выбегаем на холодный двор. Включаем отопление в машине по дороге на работу, а перед входом в офис снова попадаем в поток ледяного ветра. После рабочего дня все повторяется вновь, только в обратном порядке.

«Если зима выдастся холодной, термо-перепады оказываются буквально губительны для нашей растительности. Они приводят к истончению волос, ломкости и даже их выпадению»,- считает эксперт Татьяна Качанова из брюссельской клиники «FUE».

Как быть? Уровнять температуру не получится. Длинноволосые сотрудники Passion.ru предлагают ряд весьма простых, но в тоже время действенных способов сохранить здоровье волос до наступления весны.

Не забывайте о витаминном балансе: зимой стоит есть больше яблок и лимонов, жирную рыбу, молочные продукты и семечки тыквы.

Не подвергайте волосы лишнему стрессу: мыть зимой голову не горячей, а теплой водой.

Девушкам с длинными волосами рекомендуется на морозе убирать волосы под шапочку из натуральной шерсти. Синтетические материалы не смогут обеспечить достойною защиту.

Еще больше советов по уходу за кожей головы в зимний период ожидают вас в следующих статьях рубрики Passion-здоровье.

ФОТО: freepik.com