Женское одиночество может быть смертельно опасным

Человек, оказавшийся в одиночестве и осознавший это как жизненную проблему, в большей степени подвержен риску возникновения сердечно-сосудистой недостаточности, в том числе, со смертельным исходом.

Жесткий эксперимент провели японские геронтологи. Они получили согласие около 300 людей старше 65 лет и находящихся на лечении в стационарах на скрупулезные психологические тесты.

Медики изучали степень осознания одиночества, сроки, в течение которых их подопечные живут без родных и близких, задавали вопросы про их отношение к такой ситуации.

После этого эксперты наблюдали за здоровьем и самочувствием пожилых людей в течение еще трех лет. И, наконец, пришли к выводу: одиночество самым непосредственным образом связано с «долгосрочными неблагоприятными клиническими исходами у пожилых людей с сердечной недостаточностью».

Проще говоря, страдающие от одиночества старики чаще умирают от инфарктов и инсультов.

Осторожные японские медики тут же поспешили уточнить: их эксперимент затрагивал лишь граждан страны восходящего солнца.

У европейцев и американцев может быть иная статистика.

Кстати, на другом конце планеты, в Великобритании вот уже четыре года существует Министерство по вопросам одиночества.

Оно разрабатывает правительственную стратегию по борьбе с проблемами одиночества и активно взаимодействует с рядом благотворительных организаций страны