Запахнет штрафом: как наказать курящего на балконе соседа

Чтобы наказать курящего соседа, необходимо собрать ряд доказательств. Подтверждением факта нарушения могут служить видео и фотографии, а также показания свидетелей.

Об этом рассказал доцент кафедры гражданского права УрГЮУ Михаил Бандо. Он привел две ситуации, при которых курильщику могут назначить штраф или с нарушителя есть шанс взыскать компенсацию морального вреда.

Первый случай – когда сосед курит на общем балконе, имеющем выход на лестничную площадку. В данном случае курильщик нарушает закон об охране здоровья граждан. Ему могут назначить штраф в размере 500-1500 рублей.

Второй вариант – когда сосед курит на балконе своей квартиры. В случае попадания дыма в чужое жилье можно потребовать компенсацию морального вреда через суд. В целом закона, запрещающего курение на балконе, нет.

Юрист заключил, что самый лучший способ решить проблему - договориться мирно, без обращения в суд.