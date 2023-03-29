Запахи тела влияют на половое влечение: сексолог об удивительных функциях обоняния

Известно, что неприятные запахи, идущие от кожи человека, как правило, информируют нашу обонятельную систему о его болезнях.

Мы подсознательно сторонимся того, чей запах противен, и, наоборот, приятный аромат притягивает и доставляет наслаждение.

Но оказывается есть и третий вид обонятельной системы. Вомероназальный. Она отвечает за распознавание нами феромонов, поступающих от потенциального полового партнера.

Эти феромоны выделяются эккринными и апокринными железами, - рассказал изданию Пятый канал сексолог Евгений Кульгавчук.

Железы эти расположены подмышками и в паху. Именно в их секрете медики и обнаруживают феромоны андростенон и андростерол.

«При угрозе полового насилия у жертвы возникает стресс и в этих местах начинается потоотделение, усиливающие выделение феромонов. Вот почему сексуальные агрессоры окончательно теряют голову».

Впрочем, по этому же принципу работает и классическое половое влечение, - считает сексолог.

На вечеринках не парфюм или дезодорант, а именно волнение и – как следствие -выделение феромонов подмышками и в паховой области способствует возникновению внезапных симпатий и знакомств.