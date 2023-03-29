Запахи тела влияют на половое влечение: сексолог об удивительных функциях обоняния
Известно, что неприятные запахи, идущие от кожи человека, как правило, информируют нашу обонятельную систему о его болезнях.
Мы подсознательно сторонимся того, чей запах противен, и, наоборот, приятный аромат притягивает и доставляет наслаждение.
Но оказывается есть и третий вид обонятельной системы. Вомероназальный. Она отвечает за распознавание нами феромонов, поступающих от потенциального полового партнера.
Эти феромоны выделяются эккринными и апокринными железами, - рассказал изданию Пятый канал сексолог Евгений Кульгавчук.
Железы эти расположены подмышками и в паху. Именно в их секрете медики и обнаруживают феромоны андростенон и андростерол.
«При угрозе полового насилия у жертвы возникает стресс и в этих местах начинается потоотделение, усиливающие выделение феромонов. Вот почему сексуальные агрессоры окончательно теряют голову».
Впрочем, по этому же принципу работает и классическое половое влечение, - считает сексолог.
На вечеринках не парфюм или дезодорант, а именно волнение и – как следствие -выделение феромонов подмышками и в паховой области способствует возникновению внезапных симпатий и знакомств.