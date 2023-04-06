Вздутию – нет: 8 продуктов, способных создать проблему для живота

Метеоризм – не самая страшная проблема в жизни. Однако избыточное скопление газов в кишечнике способно как минимум нарушить ваш сон.

Ну а если вы спите не одни – дискомфорт будет ощутим для всех, причем в буквальном смысле.

Диетологи, составили список наиболее популярных продуктов, без которых многие не мыслят свой обед или ужин, и от употребления которых, тем не менее, стоит воздержаться ближе ко сну.

В первую очередь это продукты с высоким содержанием углеводов:

Газированная вода. Не только сладкая, но и обычная минеральная. Молоко и мороженое.

Фрукты, особенно сырые яблоки, персики и виноград.

Капуста и бобовые.

Переработанное мясо: колбасы, сосиски, бекон и т.п.

Выпечка, преимущественно сладкая.

Алкоголь.