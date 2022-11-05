12:55, 05 ноября 2022
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Выспавшийся человек имеет стройную и подтянутую фигуру. Ученые провели исследование
Эксперимент исследователей из Копенгагенского университета доказал эффективность здорового сна в обретении стройной фигуры.
Согласно данным, под наблюдением находилось 200 человек. На протяжении двух месяцев добровольцы должны были держаться строгой диеты. В результате средние показатели похудения каждого достигли 12% от изначальной массы тела. После этого ученые в течение года наблюдали за продолжительностью сна испытуемых.
Исследование показало, что соблюдающие 7-8 часовой сон теряли больше жира. Те, кто имел недостаточный и некачественный сон, повторно набирали вес.
Фото: freepik
Источник:ryazan.life
Автор:Елизавета ИвлеваТеги:
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