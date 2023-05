Вся жизнь встала перед глазами: ученые узнали, что происходит в мозге за минуту до смерти

Перед смертью мозг человека активизируется.

«Темный коридор. Свет в конце тоннеля. Ощущение парения над собственным телом».

Эти обрывочные сведения получены медиками от тех немногих, кто сумел запомнить свои ощущения в момент клинической смерти. А затем вернуться к жизни.

Что объективно происходит в человеческом мозге в момент перехода от жизни к смерти? На этот вопрос частично смогли ответить ученые из Мичиганского университета (США).

Выдержки из исследования, опубликованного в журнале Proceedings of the National Academy of Sciencе, приводит Naked-science.ru.

Реакции нескольких умирающих пациентов, подключенных к системам искусственного жизнеобеспечения, контролировались специальными устройствами, сканирующими работу мозга.

Пока аппараты жизнеобеспечения работали в штатном режиме, сканнеры ничего не фиксировали.

Но как только врачи признали свое бессилие и медицинские установки были отключены, на сканерах отразились резкие всплески.

Это были так называемые гамма-волны, возникающие в височной, теменной и затылочной долях головного мозга. Именно эти доли, как считают медики, напрямую связаны с нашим сознанием.

На основании полученных данных врачи сделали вывод: перед смертью человек начинает что-то видеть, слышать и ощущать, хотя и остается физически неподвижным и лишенным сознания.

Более детальные сведения, по мнению ученых, можно будет получить в дальнейшем при помощи имитации предсмертного состояния у добровольцев.