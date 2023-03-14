Врачи рассказали о пользе и вреде яблочной кожуры

Свежие яблоки – одни из самых полезных фруктов на планете.

Их кожура содержит огромное количество витаминов А и С, кальций, железно, фосфор.

Последние исследования показывают: в яблочной кожуре присутствуют флавониды, нормализующие повышенное давление. И антиоксиданты.

« Все же, - считает врач-иммунолог Марина Аплетаева, - есть люди, которым лучше воздержаться от употребления в пищу яблочной кожуры. Плотная шкурка яблока негативно влияет на воспаленные стенки кишечника. А их повышенное раздражение возникает при гастрите, колите, язве и воспалении двенадцатиперстной кишки. В этом случае грубая клетчатка яблочной кожуры может привести к обострению.»

И, конечно, если вы купили яблоки в магазине, а не сорвали с ветки, и собираетесь есть вместе с кожурой – сначала отправьте их в кастрюлю с водой. Затем оботрите салфеткой или полотенцем.

Тем самым вы хотя бы частично удалите пищевой воск, которым обрабатываются фрукты для лучшей сохранности. Сам по себе воск не опасен, но у многих людей вызывает аллергические реакции.