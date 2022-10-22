11:33, 22 октября 2022
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Врач предупредила о неправильном вдохе при вакууме живота
Терапевт Людмила Лапа рассказала, когда вакуум живота может принести больше вреда, чем пользы. Речь идет о неправильном вдохе и имеющихся болезнях у человека.
При вакууме живот втягивается к спине, что может пережать органы, объяснила врач. Сдавливание кровеносных сосудов и артерий может привести к внезапному головокружению. Кроме того, есть риск к обострению хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, появлению спазма в животе.
Специалист добавила, что при наличии болезней дыхательных систем у человека, выполняющего вакуум, может начаться асфиксия (кислородное голодание).
Фото: gettyimages