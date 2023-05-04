Врач поделился снимком пациента, полного яиц ленточных червей

Шокирующий рентгеновский снимок своего пациента выложил в открытый доступ бразильский врач Витор Борин де Соуза.

На фотографии хорошо видны многочисленные белые пятна овальной формы, заполнившие все изображение.

«Это — яйца паразита», — прокомментировал медик. И напомнил, что инфекция, вызванная личинками ленточного червя свиного цепня (цистицеркоз), весьма неприятна.

Чтобы ее вовремя предотвратить, необходимо регулярно проходить обследования. Как пояснил де Соуза, он опубликовал рентгеновский снимок с целью привлечь внимание людей к угрозе цистицеркоза.

Впрочем, по данным издания Газета.Ru, жизнь зараженного гельминтами пациента в настоящее время вне опасности.

Все отложенные в его организме яйца, к счастью, оказались нежизнеспособными. Тем не менее, мужчину продолжают мучить приступы кашля.