Врач оценил риски принятия спиртного при простатите

Статистика уверяет: воспаление предстательной железы возникает почти у половины мужчин, достигших 40-летнего возраста.

При своевременном лечении в подавляющем большинстве случаев она, хотя и не проходит вовсе, но купируется и перерастает в хронический простатит.

«При обостренном воспалительном процессе алкоголь противопоказан, - напоминает врач-уролог Руслан Корнилов. – Он раздражает слизистую мочевого пузыря и одновременно увеличивает отек предстательной железы. Это может спровоцировать задержку мочи».

Тут все индивидуально, - продолжает специалист. И дозировка, и крепость напитка могут на одного человека воздействовать пагубно и сразу, на другого – не оказать практически никакого влияния.

Тем не мнее, напомним: полная задержка мочи требует немедленного вызова скорой. Так что рисковать в любом случае не стоит.

А вот при хроническом простатите алкоголь как таковой не запрещен. Проблем, как правило, не создает.