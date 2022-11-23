Врач объяснила, почему опасно заниматься сексом во время простуды

Врач-гинеколог и эндокринолог Мария Филатова предупредила о риске осложнений из-за занятий сексом во время простуды. Она советует во время болезни отказаться от полового акта.

По словам специалиста, любая физическая активность вызывает расширение сосудов, что может способствовать распространению вирусной инфекции на другие органы.

«Чаще всего осложнения возникают со стороны легких, сердца и мочевыделительной системы», – поделилась врач в беседе с «Лентой.ру».

Вирус также может легко распространиться на партнера. При тесном контакте заразиться инфекцией очень просто. К тому же, во время болезни снижается половое влечение, поэтому секс может не доставить удовольствия, а принести лишь негативные эмоции. Это не поможет человеку быстрее выздороветь.

«Прием некоторых противовирусных и антибактериальных препаратов может повлиять на развитие беременности, если она вдруг наступит в результате полового акта во время болезни», – предупреждает специалист.

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