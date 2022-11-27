Врач назвала замену мяса в Рождественский пост

Рождественский пост начнется 28 ноября и продолжится до 6 января. В этот период люди воздерживаются от приема ряда продуктов и посещают службу. О том, как поддерживать здоровый уровень белка в организме в период поста, рассказала врач общей практики Екатерина Пустовит.

Прежде всего мясо можно заменить бобовыми. Можно есть фасоль, сушеный горох, сою, нут, чечевицу, бобы, маш. А также рекомендуется употребление арахиса (который многие относят почему-то к орехам), поскольку белка в нем до 26 г на 100 г продукта.

Разнообразить рацион поможет киноа и спирулина, считает врач. Также стоит отдать предпочтение тыквенным семечками. Что касается грибов, они тоже могут дополнить рацион, но переусердствовать в употреблении нельзя из-за сложного усвоения продукта.