Врач назвала причины излишнего выпадения волос

Чрезмерное выпадение волос, с которым может столкнуться любая женщина, имеет несколько причин. Главную из них назвала кандидат медицинских наук Ирина Юзуп.

По ее словам, волосы выпадают из-за недостаточной усвояемости питательных веществ. Это, в свою очередь, связано с нездоровым состоянием печени.

Вторая причина – недостаточное употребление соответствующих продуктов. Это приводит к дефициту витаминов и микроэлементов.

Юзуп напомнила, что поступающие в организм биологически активные вещества могут неправильно усваиваться. Так происходит из-за инфекций и нарушения пищеварения.

К облысению ведет употребление антидепрессантов. Не секрет, что стресс негативно влияет на красоту волос. Если для борьбы с ним начать прием антидепрессантов, то можно получить проблему в виде выпадения волос.

ФОТО: Freepik.com