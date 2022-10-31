Врач назвала причины излишнего выпадения волос
Чрезмерное выпадение волос, с которым может столкнуться любая женщина, имеет несколько причин. Главную из них назвала кандидат медицинских наук Ирина Юзуп.
По ее словам, волосы выпадают из-за недостаточной усвояемости питательных веществ. Это, в свою очередь, связано с нездоровым состоянием печени.
Вторая причина – недостаточное употребление соответствующих продуктов. Это приводит к дефициту витаминов и микроэлементов.
Юзуп напомнила, что поступающие в организм биологически активные вещества могут неправильно усваиваться. Так происходит из-за инфекций и нарушения пищеварения.
К облысению ведет употребление антидепрессантов. Не секрет, что стресс негативно влияет на красоту волос. Если для борьбы с ним начать прием антидепрессантов, то можно получить проблему в виде выпадения волос.
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