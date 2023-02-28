Врач назвал три основные причины возникновения неприятного запаха изо рта

Неприятный запах изо рта – проблема, о которой сам человек может и не подозревать. Наше собственное обоняние его почти никогда не фиксирует.

Между тем, общение с близкими людьми может быть в буквальном смысле слова отравлено зловонным дыханием.

Lenta.ru со ссылкой на врача гастроэнтеролога Владимира Неронова, называет основные причины проблемы.

Первая причина Одна и самых частых – курение и алкоголь. На воздухоносных путях и альвеолах оседают частицы табака и спиртовых масел. Тогда их удаляют «пылевые клетки» - альвеолярные макрофаги. Этот процесс и сопровождается выделением гнилостного запаха.

Вторая причина – больные миндалины. Болезнетворные бактерии оседают и скапливаются в горле, и тут без помощи врача не обойтись.

Третья причина – нездоровые органы пищеварения. Например, при забросе содержимого желудка в пищевод. Возникает отрыжка, возникает запах.

Выявить бактерию, известную как Helicobacter pylori, можно, пройдя эндоскопическое обследование.