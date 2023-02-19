16:49, 19 февраля 2023
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Врач назвал пять кружек кофе в день и жирное мясо боксерским ударом по печени
Фото: freepik
Врач-хирург Дмитрий Монахов объяснил россиянам, что пять чашек эспрессо, выпитые за день, и жирное мясо, запитое вином, могут оставить вредный опечаток на здоровье человека.
Согласно мнению врача, такая пищевая привычка ведет к последствиям, равносильным боксерскому удару по печени.
Монахов добавил, что все индивидуально. Для кого-то это не испортит печень, а для кого-то последствия будут необратимы. Тот, кто имеет проблемы с обменом веществ, становится постоянным клиентом гепатолога.
Источник фото:freepik
Источник:радиостанция «Говорит Москва»
Автор:Галина СьюТеги:
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