Волосопад после COVID-19: как избежать «телогенового облысения»

Коронавирус вызывает «телогеновое облысение», поэтому многие люди сталкиваются с чрезмерным выпадением волос спустя несколько месяцев после COVID-19. Переболевшим рекомендуется сдать комплекс анализов, чтобы выявить «слабые места» после вируса.

Об этом сообщила руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий Ольга Малиновская. Она объяснила, что при «телогеновом облысении» волосяные фолликулы из фазы роста преждевременно переходят в фазу покоя (телогена). Обычно в стадии покоя находятся 10% фолликулов, но при облысении их доля становится 20% и выше.

По словам Малиновской, при коронавирусе человек испытывает избыточную воспалительную реакцию, его организм слабеет, происходят изменения в работе внутренних тканей и органов. Как следствие, наступает волосопад: он длится от полугода и дольше.

Предотвратить это явление можно, если вовремя выявить проблемы в организме после коронавируса. Анализы помогут врачу назначить верное лечение.

ФОТО: Freepik.com