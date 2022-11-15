Влияет ли на успешный брак частая смена половых партнеров в прошлом

Сенсационные данные выложили на стол ученые из университетов Юты и Оклахомы после 18-летних исследований 9000 женщин и мужчин, согласившихся стать объектом эротической статистики.

В основу эксперимента легла концепция, согласно которой частые половые связи и обилие партнеров снижают для женщины шансы обрести супруга и прожить с ним долго и счастливо.

Первый год наблюдений классическую теорию подтвердил.

Но в дальнейшем картина стала меняться. Статистика показала: у застенчивых девушек, которые не стремились к отношениям, шанс на создание семьи со временем стал снижаться. И в конце концов свелся к нулю.

Попутно обнаружилось, что средний возраст женщин, успешно вступивших в брак после частой смены сексуальных партнеров, лишь ненамного выше, чем у их более целомудренных сверстниц.