18:04, 10 декабря 2022
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Валенок из волос достали из желудка 12-летней девочки в Сургуте
Синдром Рапунцель – такое явление, при котором человек любит жевать свои волосы. В результате привычки остатки волос оседают в желудке, наматываясь в клубок.
Такой пациент поступил в Сургутскую больницу. Им оказалась 12-летняя девочка.
Сначала она поступила с жалобами на сильные болевые ощущения в животе и рвоту. После обследование было принято решение об операции.
В результате врачи достали из желудка комок из волос, похожий на валенок. Его размер составить 20 на 12 сантиметров.
На данный момент самочувствие девочки улучшилось. Ожидается скорое восстановление сил и выписка из больницы.
Источник фото:freepik
Источник:Доктор Питер
Автор:Елизавета ИвлеваТеги:
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