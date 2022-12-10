Валенок из волос достали из желудка 12-летней девочки в Сургуте

Синдром Рапунцель – такое явление, при котором человек любит жевать свои волосы. В результате привычки остатки волос оседают в желудке, наматываясь в клубок.

Такой пациент поступил в Сургутскую больницу. Им оказалась 12-летняя девочка.

Сначала она поступила с жалобами на сильные болевые ощущения в животе и рвоту. После обследование было принято решение об операции.

В результате врачи достали из желудка комок из волос, похожий на валенок. Его размер составить 20 на 12 сантиметров.

На данный момент самочувствие девочки улучшилось. Ожидается скорое восстановление сил и выписка из больницы.